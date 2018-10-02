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Дальнее зарубежье 02.10.2018 13:52

10 человек погибли при взрыве на встрече кандидата в депутаты с избирателями в Афганистане

Десять человек погибли, еще 14 человек получили ранения в уезде Кама восточной афганской провинции Нангархар при взрыве, прогремевшем на встрече кандидата в депутаты Насирхана Моманда с местными жителями, сообщает во вторник Ariana News со ссылкой на данные местных властей.

В сообщении говорится, что теракт произошел в 13:00 по местному времени (12:30 ).

Парламентские выборы в Афганистане намечены на 20 октября.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЫБОРЫ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]