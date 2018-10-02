10 человек погибли при взрыве на встрече кандидата в депутаты с избирателями в Афганистане

Десять человек погибли, еще 14 человек получили ранения в уезде Кама восточной афганской провинции Нангархар при взрыве, прогремевшем на встрече кандидата в депутаты Насирхана Моманда с местными жителями, сообщает во вторник Ariana News со ссылкой на данные местных властей.

В сообщении говорится, что теракт произошел в 13:00 по местному времени (12:30 ).

Парламентские выборы в Афганистане намечены на 20 октября.