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ТЭК 02.10.2018 14:01

SOCAR рассчитывает в 2020г закрыть вопрос с приобретением крупной сети АЗС в Турции

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) рассчитывает в 2020 году решить вопрос с приобретением крупной топливно-распределительной компании в Турции, заявил глава SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR) Заур Гахраманов.

«У нас есть планы по приобретению топливно-распределительной компании в Турции, но на данный момент это – не первоочередная задача. НПЗ «STAR» в 2019 году начнет функционировать на полную мощность. Поэтому, думаю, что в 2020 году мы вплотную займется вопросом приобретения топливно-распределительной компании и решим его»,- сообщил З.Гахраманов в интервью «Anadolu».

При этом он отметил, что SOCAR рассчитывает на покупку в Турции "крупной сети АЗС".

«В продаже есть (топливно-распределительные – ИФ-Аз) компании, но для нас компании с сетью из 150-200 заправочных станций считаются небольшими. Мы планируем приобрести большую компанию»,- добавил он.

Как сообщалось, ранее SOCAR Turkiye Enerji была одним из претендентов на покупку сети АЗС «OMV Petrol Ofisi», принадлежащей австрийской OMV AG, владельцем которой в итоге стала компания Vitol.

В настоящее время SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR) является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания в Турции также построила нефтеперерабатывающий завод «STAR», контейнерный терминал, электростанцию, и занимается также поставками газа на внутренний рынок.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, АЗС, ПЛАНЫ


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