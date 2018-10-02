Буксир вышел на помощь иранскому судну, севшему на мель под Астраханью

Теплоход "Вафа-3" под флагом Ирана не смог сам самостоятельно сняться с мели в районе 153,4 км Волго-Каспийского морского судоходного канала, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службы управления МЧС РФ по Астраханской области во вторник.

"Самостоятельно сняться в мели судну не удалось. К нему движется буксир, ориентировочное время прибытия к месту ЧП - 15:00 (15:00 ) ", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что иранский теплоход не мешает судоходству по каналу.

Ранее сообщалось, что в понедельник в 19:10 поступило сообщение о том, что пустой, без груза теплоход, следующий по маршруту Иран (Ноушехр) - Россия (Астрахань) сел на мель. Судно не получило пробоин, пострадавших нет.

На судне находится 15 человек с запасом еды на 10 суток.