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Регион 02.10.2018 14:06

Буксир вышел на помощь иранскому судну, севшему на мель под Астраханью

Теплоход "Вафа-3" под флагом Ирана не смог сам самостоятельно сняться с мели в районе 153,4 км Волго-Каспийского морского судоходного канала, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службы управления МЧС РФ по Астраханской области во вторник.

"Самостоятельно сняться в мели судну не удалось. К нему движется буксир, ориентировочное время прибытия к месту ЧП - 15:00 (15:00 ) ", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что иранский теплоход не мешает судоходству по каналу.

Ранее сообщалось, что в понедельник в 19:10 поступило сообщение о том, что пустой, без груза теплоход, следующий по маршруту Иран (Ноушехр) - Россия (Астрахань) сел на мель. Судно не получило пробоин, пострадавших нет.

На судне находится 15 человек с запасом еды на 10 суток.

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Тэги: РОССИЯ, АСТРАХАНЬ, СУДНО, МЕЛЬ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]