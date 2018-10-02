Саммит стран Франкофонии пройдет в Ереване 7-12 октября

Руководители 26 стран примут участие в саммите Международной организации Франкофонии в Ереване 7-12 октября, сообщила во вторник заместитель министра экономического развития и инвестиций Армении Мане Адамян.

По ее словам, 10 октября в Ереване в рамках саммита пройдет экономический форум.

"Ожидается около 360 участников. Будут проведены обсуждения по вопросам промышленного развития, инвестиций, экспорта", - сказала М.Адамян.

Основными докладчиками на форуме станут французский кибернетик, генеральный директор Open Root Луи Пузен и робот Софья.

"Робот Софья - самое совершенное проявление искусственного интеллекта. Робот ответит также на вопросы участников форума", - отметила М.Адамян.