Саммит стран Франкофонии пройдет в Ереване 7-12 октября

Руководители 26 стран примут участие в саммите Международной организации Франкофонии в Ереване 7-12 октября, сообщила во вторник заместитель министра экономического развития и инвестиций Армении Мане Адамян.
По ее словам, 10 октября в Ереване в рамках саммита пройдет экономический форум.
"Ожидается около 360 участников. Будут проведены обсуждения по вопросам промышленного развития, инвестиций, экспорта", - сказала М.Адамян.
Основными докладчиками на форуме станут французский кибернетик, генеральный директор Open Root Луи Пузен и робот Софья.
"Робот Софья - самое совершенное проявление искусственного интеллекта. Робот ответит также на вопросы участников форума", - отметила М.Адамян.
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