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Регион 02.10.2018 14:11

Саммит стран Франкофонии пройдет в Ереване 7-12 октября

Руководители 26 стран примут участие в саммите Международной организации Франкофонии в Ереване 7-12 октября, сообщила во вторник заместитель министра экономического развития и инвестиций Армении Мане Адамян.

По ее словам, 10 октября в Ереване в рамках саммита пройдет экономический форум.

"Ожидается около 360 участников. Будут проведены обсуждения по вопросам промышленного развития, инвестиций, экспорта", - сказала М.Адамян.

Основными докладчиками на форуме станут французский кибернетик, генеральный директор Open Root Луи Пузен и робот Софья.

"Робот Софья - самое совершенное проявление искусственного интеллекта. Робот ответит также на вопросы участников форума", - отметила М.Адамян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ФРАНКОФОНИЯ, САММИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]