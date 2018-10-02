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Наука и образование 02.10.2018 14:19

Лауреатами Нобелевской премии по физике стали американец Артур Эшкин, француз Жерар Муру и канадка Донна Стрикленд

Нобелевская премия в области физики в 2018 году присуждена трем профессорам - Артуру Эшкину (США), Жерару Муру (Франция) и Донне Стрикленд (Канада) за "прорывные открытия" в сфере лазерной физики, объявил во вторник Нобелевский комитет в Стокгольме.

А.Эшкин - физик, инженер, лауреат множества премий. Учился в Корнелльском университете. Известен как один из создателей оптических ловушек и исследованиями в области оптики.

Ж.Муру - французский и американский физик, с 2008 года иностранный член РАН. Основная сфера научной деятельности - физика лазеров и нелинейная оптика.

В 1985 году Ж.Муру вместе с Д.Стрикленд предложил новую технику получения сверхмощных лазерных импульсов.

В Нобелевском комитете в свою очередь напомнили, что Д.Стрикленд стала третьей женщиной - лауреатом Нобелевской премии по физике.

Комментируя этот момент, Д.Стрикленд сказала, что ранее "не задумывалась" по этому поводу.

"Я думала, что (женщин-лауреатов - ИФ) на самом деле больше. Очевидно, что нам, женщинам-физикам, нужно отпраздновать (награждение - ИФ). Я надеюсь, что награждение женщин будет проходить более часто. То, что я одна из женщин (лауреатов - ИФ) - большая честь для меня", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов по телефону в ходе пресс-конференции.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, НОБЕЛЬ, ФИЗИКА, ЛАУРЕАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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