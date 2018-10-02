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Дальнее зарубежье 02.10.2018 16:33

США призывают Венгрию не мешать политике НАТО в отношении Украины

Венгрии не стоит препятствовать НАТО выполнять свои обязательства в отношении Украины, заявила во вторник постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Кэй Бэйли Хатчисон.

"Мы продолжаем призывать Венгрию не использовать взаимные разногласия (с Украиной - ИФ), чтобы воспрепятствовать НАТО выполнять свои обязательства в отношении Украины", - сказала она в ходе телефонного брифинга.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о выдаче паспортов Венгрии гражданам Украины на территории консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области, а также соответствующее видео с принятием этими людьми присяги. После принятия присяги, в котором граждане называют Венгрию своей родиной и обязываются служить ей, сотрудники дипучреждения призывают их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

Министр иностранных дел Украины обсудил этот вопрос с главой венгерского внешнеполитического ведомства Петером Сийярто "на полях" Генассамблеи ООН в США. По словам П.Климкина, они детально обсудили то, что происходит в венгерском консульстве в Берегово, но П.Сийярто не согласился с позицией Киева относительно нарушений со стороны консула.

27 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что СБУ расследует уголовное производство по факту получения паспортов Венгрии гражданами Украины, а получение двойного гражданства влечет лишение гражданства Украины.

Уголовное производство в связи с фактами выдачи гражданам Украины паспортов Венгрии в Берегово Закарпатской области расследуется по статье о государственной измене. "Сведения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 111 УК (государственная измена). Это предварительная правовая квалификация", - сообщила пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

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Тэги: США, НАТО, ВЕНГРИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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