США призывают Венгрию не мешать политике НАТО в отношении Украины

Венгрии не стоит препятствовать НАТО выполнять свои обязательства в отношении Украины, заявила во вторник постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Кэй Бэйли Хатчисон.
"Мы продолжаем призывать Венгрию не использовать взаимные разногласия (с Украиной - ИФ), чтобы воспрепятствовать НАТО выполнять свои обязательства в отношении Украины", - сказала она в ходе телефонного брифинга.
Ранее в украинских СМИ появилась информация о выдаче паспортов Венгрии гражданам Украины на территории консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области, а также соответствующее видео с принятием этими людьми присяги. После принятия присяги, в котором граждане называют Венгрию своей родиной и обязываются служить ей, сотрудники дипучреждения призывают их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.
Министр иностранных дел Украины обсудил этот вопрос с главой венгерского внешнеполитического ведомства Петером Сийярто "на полях" Генассамблеи ООН в США. По словам П.Климкина, они детально обсудили то, что происходит в венгерском консульстве в Берегово, но П.Сийярто не согласился с позицией Киева относительно нарушений со стороны консула.
27 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что СБУ расследует уголовное производство по факту получения паспортов Венгрии гражданами Украины, а получение двойного гражданства влечет лишение гражданства Украины.
Уголовное производство в связи с фактами выдачи гражданам Украины паспортов Венгрии в Берегово Закарпатской области расследуется по статье о государственной измене. "Сведения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 111 УК (государственная измена). Это предварительная правовая квалификация", - сообщила пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.
ГААД получит 4,2 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Мамедъяров и Мнацаканян встретятся до конца года
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
SOCAR и "дочка" CNPC создали СП для совместной сейсморазведки в Азербайджане и на Каспии
В Баку пройдет заседание Координационного совета по бухгалтерскому учету при Исполкоме СНГ
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве
Гонконг признан самым дорогим городом мира для размещения сотрудников - Savills
Лауреатами Нобелевской премии по физике стали американец Артур Эшкин, француз Жерар Муру и канадка Донна Стрикленд
Число погибших в результате столкновения в Баку пассажирского автобуса с железнодорожным составом увеличилось до 2 человек - МВД
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Очередной Центр Продаж и Обслуживания Bakcell открылся в Габале
Банк Республика запускает кампанию «Предложение на ОТЛИЧНО» для учителей.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»