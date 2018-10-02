Число погибших в теракте на востоке Афганистана увеличилось до 13 человек - СМИ

Число погибших при взрыве в уезде Кама восточной афганской провинции Нангархар возросло до 13 человек, сообщает во вторник новостной канал Ariana News со ссылкой на данные местных властей.

Число раненых превысило 30 человек, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что при взрыве, прогремевшем на встрече кандидата в депутаты афганского парламента Насирхана Моманда с местными жителями, погибли 10 человек, 14 человек получили ранения.

Теракт произошел около 13:00 по местному времени (12:30 ).

Выборы в парламент Афганистана намечены на 20 октября.

Ни одна из действующих в стране антиправительственных группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт.