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Регион 02.10.2018 16:45

Россия не имеет права вмешиваться в вопрос принятия Грузии в НАТО, заявил Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что вопрос о членстве Грузии в организации касается только нее и 29 стран-членов альянса, и ни одна третья страна, в том числе Россия, не может вмешиваться в этот процесс.

"Страны-члены НАТО придерживаются высказанной в 2008 году позиции, что Грузия станет членом альянса, и мы подтвердили это намерение в июле (на саммите НАТО - ИФ). Вопрос того, когда это произойдет, касается Грузии и 29 союзников НАТО. Никакая другая страна, включая Россию, не имеет права вмешиваться в этот процесс", - сказал он на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны саммита НАТО.

"Грузия - суверенное, независимое государство, мы признаем суверенитет Грузии и никогда не признаем так называемые независимые республики Абхазию и Южную Осетию", - подчеркнул генсек.

Также глава НАТО подчеркнул, что альянс обеспокоен расширением российского военного присутствия в районе Черного моря, "в особенности на Крымском полуострове".

"Вопрос безопасности в Черном море и то, как мы можем совместно над этим работать, станет темой для обсуждения в комиссии с участием Грузии и НАТО", - уточнил Й.Столтенберг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НАТО, ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]