Россия не имеет права вмешиваться в вопрос принятия Грузии в НАТО, заявил Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что вопрос о членстве Грузии в организации касается только нее и 29 стран-членов альянса, и ни одна третья страна, в том числе Россия, не может вмешиваться в этот процесс.

"Страны-члены НАТО придерживаются высказанной в 2008 году позиции, что Грузия станет членом альянса, и мы подтвердили это намерение в июле (на саммите НАТО - ИФ). Вопрос того, когда это произойдет, касается Грузии и 29 союзников НАТО. Никакая другая страна, включая Россию, не имеет права вмешиваться в этот процесс", - сказал он на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны саммита НАТО.

"Грузия - суверенное, независимое государство, мы признаем суверенитет Грузии и никогда не признаем так называемые независимые республики Абхазию и Южную Осетию", - подчеркнул генсек.

Также глава НАТО подчеркнул, что альянс обеспокоен расширением российского военного присутствия в районе Черного моря, "в особенности на Крымском полуострове".

"Вопрос безопасности в Черном море и то, как мы можем совместно над этим работать, станет темой для обсуждения в комиссии с участием Грузии и НАТО", - уточнил Й.Столтенберг.