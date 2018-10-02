Столтенберг: для Македонии нет иного пути вступления в НАТО, кроме изменения названия страны

В НАТО внимательно наблюдали за консультативным референдумом об изменении названия страны, который прошел в минувшее воскресенье в Македонии, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Я общался вчера с премьер-министром (Македонии Зораном - ИФ) Заевым, и у нас сохраняется тесный контакт. Я приветствую голосование "за" в ходе референдума", - сказал Й.Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.
Он добавил, что теперь в Скопье будут решать, какие предпринять дальнейшие шаги.
"НАТО готова приветствовать эту страну в качестве нашего тридцатого члена. Но единственный способ вступить в НАТО - это реализовать соглашение по названию страны. Другого пути к членству в НАТО нет. Уже начались переговоры о вступлении (Македонии - ИФ), и я ожидаю, что мы сможем их завершить в январе следующего года", - отметил генсек организации.
По его словам, когда все конституционные изменения, связанные с новым названием страны, будут осуществлены, стороны смогут подписать протокол о вступлении.
"И таким образом Скопье получит место за столом НАТО в начале следующего года. Это историческая возможность. Я призываю всех политических лидеров и партии наладить совместную работу конструктивным и ответственным образом, чтобы воспользоваться этой исторической возможностью", - сказал генсек Североатлантического альянса.
Он напомнил, что с 1999 года 13 государств вступили в НАТО, что, по его мнению, "способствовало распространению демократии, стабильности и процветанию в Европе".
Мамедъяров и Мнацаканян встретятся до конца года
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
ГААД получит 10,7 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГАТК и АПЭГ подписали меморандум о сотрудничестве
Азербайджан создал гранатовый сад в Колумбии
SOCAR рассчитывает в 2020г закрыть вопрос с приобретением крупной сети АЗС в Турции
Лауреатами Нобелевской премии по физике стали американец Артур Эшкин, француз Жерар Муру и канадка Донна Стрикленд
Число погибших в результате столкновения в Баку пассажирского автобуса с железнодорожным составом увеличилось до 2 человек - МВД
Порт Баку располагает всей необходимой инфраструктурой для осуществления кольцевых морских круизов – глава Ростуризма
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Клуб мастеров Norm Ustalar Klubu: 2 года со дня рождения
В бакинской школе прошел открытый урок, посвященный 910-летию города Владимира
Специалисты из России провели образовательные мероприятия для азербайджанских педагогов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»