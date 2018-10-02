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Дальнее зарубежье 02.10.2018 14:35

Столтенберг: для Македонии нет иного пути вступления в НАТО, кроме изменения названия страны

В НАТО внимательно наблюдали за консультативным референдумом об изменении названия страны, который прошел в минувшее воскресенье в Македонии, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Я общался вчера с премьер-министром (Македонии Зораном - ИФ) Заевым, и у нас сохраняется тесный контакт. Я приветствую голосование "за" в ходе референдума", - сказал Й.Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

Он добавил, что теперь в Скопье будут решать, какие предпринять дальнейшие шаги.

"НАТО готова приветствовать эту страну в качестве нашего тридцатого члена. Но единственный способ вступить в НАТО - это реализовать соглашение по названию страны. Другого пути к членству в НАТО нет. Уже начались переговоры о вступлении (Македонии - ИФ), и я ожидаю, что мы сможем их завершить в январе следующего года", - отметил генсек организации.

По его словам, когда все конституционные изменения, связанные с новым названием страны, будут осуществлены, стороны смогут подписать протокол о вступлении.

"И таким образом Скопье получит место за столом НАТО в начале следующего года. Это историческая возможность. Я призываю всех политических лидеров и партии наладить совместную работу конструктивным и ответственным образом, чтобы воспользоваться этой исторической возможностью", - сказал генсек Североатлантического альянса.

Он напомнил, что с 1999 года 13 государств вступили в НАТО, что, по его мнению, "способствовало распространению демократии, стабильности и процветанию в Европе".

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Тэги: НАТО, МАКЕДОНИЯ, РЕФЕРЕНДУМ, СТОЛТЕНБЕРГ


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