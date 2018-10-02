Азербайджан создал гранатовый сад в Колумбии

Ассоциация производителей и экспортеров граната Азербайджана создала гранатовый сад в Колумбии, сообщил журналистам во вторник президент ассоциации Фархад Гарашов.

"В Колумбии создан гранатовый сад площадью 10 га. Все саженцы завезены из Азербайджана", - сказал Ф.Гарашов.

По его словам, в дальнейшем ассоциация планирует создавать гранатовые сады и в других странах.

Ф.Гарашов добавил, что в Азербайджане в настоящее время членами Ассоциации являются 28 производителей. "Из них 8 крупных и 20 мелких. До конца года ожидается, что число членов ассоциации достигнет 40", - отметил он.

Б.Рустамбеков