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АПК 02.10.2018 14:43

Азербайджан создал гранатовый сад в Колумбии

Ассоциация производителей и экспортеров граната Азербайджана создала гранатовый сад в Колумбии, сообщил журналистам во вторник президент ассоциации Фархад Гарашов.

"В Колумбии создан гранатовый сад площадью 10 га. Все саженцы завезены из Азербайджана", - сказал Ф.Гарашов.

По его словам, в дальнейшем ассоциация планирует создавать гранатовые сады и в других странах.

Ф.Гарашов добавил, что в Азербайджане в настоящее время членами Ассоциации являются 28 производителей. "Из них 8 крупных и 20 мелких. До конца года ожидается, что число членов ассоциации достигнет 40", - отметил он.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОЛУМБИЯ, ГРАНАТ, САДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]