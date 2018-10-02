Путин предложил сербскому лидеру обсудить ситуацию на Балканах

Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим сербским коллегой Александром Вучичем предложил обсудить ситуацию, сложившуюся в Балканском регионе.

"Уверен, нам нужно будет поговорить о ситуации в регионе", - сказал В.Путин перед началом переговоров в Москве с А.Вучичем.

Президент РФ также с удовлетворением отметил рост товарооборота между двумя странами.

"Растут и российские капиталовложения в сербскую экономику: (составили) уже $4 млрд", - сказал В.Путин.