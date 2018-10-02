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Дальнее зарубежье 02.10.2018 17:27

Путин предложил сербскому лидеру обсудить ситуацию на Балканах

Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим сербским коллегой Александром Вучичем предложил обсудить ситуацию, сложившуюся в Балканском регионе.

"Уверен, нам нужно будет поговорить о ситуации в регионе", - сказал В.Путин перед началом переговоров в Москве с А.Вучичем.

Президент РФ также с удовлетворением отметил рост товарооборота между двумя странами.

"Растут и российские капиталовложения в сербскую экономику: (составили) уже $4 млрд", - сказал В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СЕРБИЯ, БАЛКАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]