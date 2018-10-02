У Тегерана нет незадекларированных материалов для производства ядерного оружия - глава МАГАТЭ

Генсек МАГАТЭ Юкия Амано заявил, что в МАГАТЭ не изменили мнения об отсутствии на территории Ирана незадекларированных запасов ядерных материалов, которые можно использовать для создания оружия массового поражения.
"Как я уже заявлял ранее в отчетах Совету управляющих МАГАТЭ, мы подтверждаем оценки об отсутствии незадекларированных материалов для изготовления ядерного оружия и соответствующей деятельности в Иране", - говорится в его заявлении.
Он добавил, что агентство продолжает наблюдать за ситуацией в Иране и имеет доступ ко всем объектам в стране, которые могут иметь отношения к ядерным разработкам.
На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на Генассамблее ООН, обвинил Иран в хранении материалов для изготовления ядерного оружия в секретных хранилищах и предложил провести проверки конкретных мест близ Тегерана. Власти Ирана отвергли данные обвинения.
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