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Регион 02.10.2018 15:29

У Тегерана нет незадекларированных материалов для производства ядерного оружия - глава МАГАТЭ

Генсек МАГАТЭ Юкия Амано заявил, что в МАГАТЭ не изменили мнения об отсутствии на территории Ирана незадекларированных запасов ядерных материалов, которые можно использовать для создания оружия массового поражения.

"Как я уже заявлял ранее в отчетах Совету управляющих МАГАТЭ, мы подтверждаем оценки об отсутствии незадекларированных материалов для изготовления ядерного оружия и соответствующей деятельности в Иране", - говорится в его заявлении.

Он добавил, что агентство продолжает наблюдать за ситуацией в Иране и имеет доступ ко всем объектам в стране, которые могут иметь отношения к ядерным разработкам.

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на Генассамблее ООН, обвинил Иран в хранении материалов для изготовления ядерного оружия в секретных хранилищах и предложил провести проверки конкретных мест близ Тегерана. Власти Ирана отвергли данные обвинения.

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Тэги: МАГАТЭ, ИРАН, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]