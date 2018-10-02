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Дальнее зарубежье 02.10.2018 18:15

В НАТО обеспокоены ракетной программой Ирана и его дестабилизирующими действиями на Ближнем Востоке - Столтенберг

Все члены НАТО обеспокоены дестабилизирующими действиями со стороны Ирана в ближневосточном регионе, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы осуждаем финансовую поддержку терроризма, включая поддержку, которую Иран предоставляет ряду негосударственных субъектов. Нас также беспокоит его ракетная программа, и мы привержены тому, чтобы ядерная программа Ирана оставалась мирной", - сказал генсек НАТО во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

Что касается Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, в этом вопросе у организации никаких новостей нет, продолжил глава Североатлантического альянса.

"Но, несмотря на разногласия по ядерной сделке с Ираном, все члены НАТО согласны с чрезвычайной важностью того, чтобы ядерная программа в Иране продолжалась только в мирных целях. У нас также вызывают обеспокоенность его действия по дестабилизации в других странах в этом регионе", - отметил Й.Столтенберг.

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Тэги: НАТО, ИРАН, СВПД, СТОЛТЕНБЕРГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]