В НАТО обеспокоены ракетной программой Ирана и его дестабилизирующими действиями на Ближнем Востоке - Столтенберг

Все члены НАТО обеспокоены дестабилизирующими действиями со стороны Ирана в ближневосточном регионе, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы осуждаем финансовую поддержку терроризма, включая поддержку, которую Иран предоставляет ряду негосударственных субъектов. Нас также беспокоит его ракетная программа, и мы привержены тому, чтобы ядерная программа Ирана оставалась мирной", - сказал генсек НАТО во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

Что касается Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, в этом вопросе у организации никаких новостей нет, продолжил глава Североатлантического альянса.

"Но, несмотря на разногласия по ядерной сделке с Ираном, все члены НАТО согласны с чрезвычайной важностью того, чтобы ядерная программа в Иране продолжалась только в мирных целях. У нас также вызывают обеспокоенность его действия по дестабилизации в других странах в этом регионе", - отметил Й.Столтенберг.