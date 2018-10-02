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Дальнее зарубежье 02.10.2018 18:03

Глава МИД ФРГ обсудит в США с Помпео и Болтоном Сирию, Иран и двусторонние отношения

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отправляется в США, где проведет переговоры с главой госдепа Майком Помпео и советником президента Соединенных штатов по нацбезопасности Джоном Болтоном, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Сегодня вечером министр отправится в Вашингтон, чтобы провести политические переговоры и открыть Год Германии в США", - сказала М.Адебар во вторник журналистами.

По ее словам, в среду министр встретится с политиками, в том числе с М.Помпео и Дж.Болтоном.

"Темы переговоров - Сирия, Иран, двухсторонние отношения",- отметила М.Адебар.

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Тэги: ФРГ, МИД, США, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]