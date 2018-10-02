Глава МИД ФРГ обсудит в США с Помпео и Болтоном Сирию, Иран и двусторонние отношения

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отправляется в США, где проведет переговоры с главой госдепа Майком Помпео и советником президента Соединенных штатов по нацбезопасности Джоном Болтоном, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Сегодня вечером министр отправится в Вашингтон, чтобы провести политические переговоры и открыть Год Германии в США", - сказала М.Адебар во вторник журналистами.

По ее словам, в среду министр встретится с политиками, в том числе с М.Помпео и Дж.Болтоном.

"Темы переговоров - Сирия, Иран, двухсторонние отношения",- отметила М.Адебар.