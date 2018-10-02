Рост сбора урожая граната в Азербайджане в 2018г может составить до 15%

Сбор урожая граната в Азербайджане в 2018 году ожидается на уровне 170-180 тыс. тонн, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава Ассоциации производителей и экспортеров граната (АПЭГ) Фархад Гарашов.

В 2017 году сбор урожая граната в Азербайджане составил 156,8 тыс. га. Таким образом, сбор урожая в 2018 году может составить 8%-15%.

"В этом году сбор урожая граната ожидается в объемах 170-180 тысяч тонн", - сказал Ф.Гарашов.

При этом он затруднился дать прогноз по объемам экспорта граната в 2018 году.

В Азербайджане в 2017 году посевные площади под гранат составили 22,6 тыс. га.

В 2017 году Азербайджан экспортировал 6,7 тыс. тонн свежих гранатов на $10 млн.

Б.Рустамбеков