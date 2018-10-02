Грузия может в 2019г увеличить внешний госдолг на 9,2%

Проект госбюджета Грузии на 2019 год предусматривает увеличение объема государственного внешнего долга на 9,2%, до 15 млрд 315,8 млн лари ($5 млрд 823,5 млн в соответствии с заложенным в бюджет курсом на уровне 2,63 лари/$1 - ИФ), говорится в документе, опубликованном на сайте Минфина страны.

Планируемый внешний госдолг составляет 34% от прогнозируемого ВВП (45,1 млрд лари).

Внутренний долг, как ожидается, возрастет на 12,7% относительно текущего года, до 4 млрд 400 млн лари (9,8% ВВП).

Проект госбюджета 2019 года предусматривает предельный объем госдолга в размере 19 млрд 715,8 млн лари, или 43,7% ВВП, против 17 млрд 931,4 млн лари (43% ВВП) в 2018 году.

Из внешних источников в следующем году планируется привлечь 1 млрд 660 млн лари, что на 4,6% больше, чем в 2018 году. От международных финансовых институтов и стран-доноров предполагается получить долгосрочные инвестиционные кредиты на сумму 1 млрд 365 млн лари (рост на 6%), в основном для продолжения инфраструктурных проектов. Планируется также привлечь средства для поддержки бюджета в объеме 295 млн лари, в том числе 130 млн лари - от Азиатского банка развития (АБР), 105 млн лари - от Агентства развития Франции (AFD), 60 млн лари - в рамках программы макрофинансовой помощи Евросоюза (MFA).

На обслуживание внешних обязательств и погашение долгов в 2019 году планируется направить 1 млрд 230 млн лари, из них 890 млн лари - на погашение основной суммы долга, 340 млн лари - на проценты.

Как сообщалось ранее, согласно проекту госбюджета, рост ВВП Грузии в 2019 году прогнозируется на уровне 4,5% против 5% в 2018 году, номинальный объем ВВП - 45,1 млрд лари (против 41,7 млрд лари).

Сообщалось также, что прямой и гарантированный государственный внешний долг Грузии, включая долг Нацбанка республики, на 31 декабря 2017 года составлял $5 млрд 177,4 млн (34,1% ВВП). За первое полугодие 2018 года этот показатель вырос еще на 0,2%, до $5 млрд 186,1 млн.

Официальный курс на 2 октября - 2,6145 лари/$1.