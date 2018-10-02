Киев и Лондон намерены координировать действия своих спецслужб в противостоянии с Москвой

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр по вопросам безопасности и экономической преступности Великобритании Бен Уоллес (Ben Wallace) обсудили совместные ответные меры на действия Российской Федерации.

"С министром безопасности Великобритании во время визита в Украину скоординировали планы комплексного сотрудничества, обмена опытом, взаимного доступа к базам данных и адекватные совместные ответы на угрозы гибридной войны, которую ведет РФ против цивилизованного мира", - написал А.Аваков на своей странице в микроблоге Твиттер во вторник.