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Дальнее зарубежье 02.10.2018 18:31

Киев и Лондон намерены координировать действия своих спецслужб в противостоянии с Москвой

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр по вопросам безопасности и экономической преступности Великобритании Бен Уоллес (Ben Wallace) обсудили совместные ответные меры на действия Российской Федерации.

"С министром безопасности Великобритании во время визита в Украину скоординировали планы комплексного сотрудничества, обмена опытом, взаимного доступа к базам данных и адекватные совместные ответы на угрозы гибридной войны, которую ведет РФ против цивилизованного мира", - написал А.Аваков на своей странице в микроблоге Твиттер во вторник.

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Тэги: УКРАИНА, БРИТАНИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]