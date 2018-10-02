"Уральские авиалинии" с 3 ноября открывают прямой рейс из Сочи в Баку

Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" с 3 ноября 2018 года начинает полеты по маршруту Сочи-Баку-Сочи, говорится в сообщении компании.
"Прямые рейсы будут выполняться на самолетах Airbus А320 раз в неделю по субботам. Время вылета из Сочи - 18:30 (по местному времени), прилет в Баку - 21:20 (время местное)», - отмечается в информации.
Минимальный тариф от 8,154 тыс. рублей в одну сторону (с учетом всех сборов).
Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании или в авиакассах
Авиакомпания "Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года компанией перевезено более 8 млн пассажиров.
География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот "Уральских авиалиний" состоит из 46 лайнеров европейского концерна Airbus.
Н.Аббасова
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