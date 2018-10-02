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Транспорт и связь 02.10.2018 15:54

"Уральские авиалинии" с 3 ноября открывают прямой рейс из Сочи в Баку

Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" с 3 ноября 2018 года начинает полеты по маршруту Сочи-Баку-Сочи, говорится в сообщении компании.

"Прямые рейсы будут выполняться на самолетах Airbus А320 раз в неделю по субботам. Время вылета из Сочи - 18:30 (по местному времени), прилет в Баку - 21:20 (время местное)», - отмечается в информации.

Минимальный тариф от 8,154 тыс. рублей в одну сторону (с учетом всех сборов).

Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании или в авиакассах

Авиакомпания "Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года компанией перевезено более 8 млн пассажиров.

География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот "Уральских авиалиний" состоит из 46 лайнеров европейского концерна Airbus.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: СОЧИ, РЕЙС, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]