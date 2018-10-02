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Дальнее зарубежье 02.10.2018 16:01

Столтенберг не стал комментировать тему создания военной базы США в Польше

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил наращивание сил альянса и расширение присутствия США на территории Польши и стран Балтии.

"Но я не считаю своей обязанностью комментировать то, что происходит в одном из государств-членов НАТО", - сказал он на пресс-конференции во вторник в Брюсселе в ответ на вопрос о предложении Польши создать на ее территории военную базу США.

"НАТО и Соединенные Штаты и так уже присутствуют на территории Польши. Мы расширили наше присутствие в государствах Балтии и в Польше. Мы проводим большее количество учений, активизировали ротацию. И у нас новые боевые группы: четыре новые боевые группы в государствах Балтии и в Польше. И США возглавляют боевую группу на территории Польши", - заявил Й.Столтенберг.

Генсек альянса также отметил "расширение присутствия США на территориях различных членов НАТО" в Европе, что он приветствовал.

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Тэги: НАТО, ПОЛЬША, США, СТОЛТЕНБЕРГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]