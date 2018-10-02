Столтенберг не стал комментировать тему создания военной базы США в Польше

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил наращивание сил альянса и расширение присутствия США на территории Польши и стран Балтии.
"Но я не считаю своей обязанностью комментировать то, что происходит в одном из государств-членов НАТО", - сказал он на пресс-конференции во вторник в Брюсселе в ответ на вопрос о предложении Польши создать на ее территории военную базу США.
"НАТО и Соединенные Штаты и так уже присутствуют на территории Польши. Мы расширили наше присутствие в государствах Балтии и в Польше. Мы проводим большее количество учений, активизировали ротацию. И у нас новые боевые группы: четыре новые боевые группы в государствах Балтии и в Польше. И США возглавляют боевую группу на территории Польши", - заявил Й.Столтенберг.
Генсек альянса также отметил "расширение присутствия США на территориях различных членов НАТО" в Европе, что он приветствовал.
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