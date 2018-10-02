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Дальнее зарубежье 02.10.2018 18:46

В Канаде открылась первая в Северной Америке часовня в честь семьи Николая II

Торжественное открытие первой на североамериканском континенте часовни-памятника Царственных Страстотерпцев состоялось в канадском городе Джексонс -Пойнт неподалеку от Торонто.

"Событие приурочено к 100-летию мученической кончины последнего российского императора Николая II и его семьи", - сообщил порталу "Интерфакс-Религия" во вторник настоятель церкви священник Максим (Аброскин).

По его словам, год назад закладной камень часовни освятил митрополит Иларион, первоиерарх Русской зарубежной церкви. Часовня возведена на средства прихожан местного храма Смоленской иконы Божией Матери.

Торжественный молебен по случаю освящения часовни возглавил архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил (РПЦЗ). В церемонии открытия приняли участие духовенство Православной церкви в Америке и генконсул России в Торонто Кирилл Михайлов.

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Тэги: КАНАДА, РОССИЯ, ИМПЕРАТОР, ХРАМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]