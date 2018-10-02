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Дальнее зарубежье 02.10.2018 19:01

Франция усиливает контроль на границах в связи с угрозой того, что ЕС и Великобритания не достигнут соглашения по Brexit

Французские власти усиливают контроль на национальных границах из-за опасности того, что Великобритания может выйти из ЕС (Brexit) без соглашения между Лондоном и Брюсселем, заявил во вторник министр по вопросам бюджета Франции Жеральд Дарманен

"Мы должны готовиться к худшему - к тому, что в марте не будет правовых отношений с Великобританией", - сказал Ж.Дарманен в эфире французского радио.

По словам министра, Франция намерена принять на службу еще 700 человек для работы в таможенных и пограничных ведомствах.

"Уход Великобритании с единого рынка, очевидно, будет иметь негативные последствия", - добавил он.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре-ноябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС. Однако в последнее время политики все реже высказывают убежденность в том, что этот срок удастся соблюсти.

Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]