Франция усиливает контроль на границах в связи с угрозой того, что ЕС и Великобритания не достигнут соглашения по Brexit

Французские власти усиливают контроль на национальных границах из-за опасности того, что Великобритания может выйти из ЕС (Brexit) без соглашения между Лондоном и Брюсселем, заявил во вторник министр по вопросам бюджета Франции Жеральд Дарманен
"Мы должны готовиться к худшему - к тому, что в марте не будет правовых отношений с Великобританией", - сказал Ж.Дарманен в эфире французского радио.
По словам министра, Франция намерена принять на службу еще 700 человек для работы в таможенных и пограничных ведомствах.
"Уход Великобритании с единого рынка, очевидно, будет иметь негативные последствия", - добавил он.
В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре-ноябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС. Однако в последнее время политики все реже высказывают убежденность в том, что этот срок удастся соблюсти.
Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.
МИД Ирана отвергает обвинения Франции в причастности иранцев к подготовке теракта близ Парижа
ГААД получит 4,2 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Министры нефти стран-участниц нового соглашения ОПЕК+ после 2018г планируют встречаться 2 раза в год для оценки ситуации
SOCAR и "дочка" CNPC создали СП для совместной сейсморазведки в Азербайджане и на Каспии
В Баку пройдет заседание Координационного совета по бухгалтерскому учету при Исполкоме СНГ
Гонконг признан самым дорогим городом мира для размещения сотрудников - Savills
Лауреатами Нобелевской премии по физике стали американец Артур Эшкин, француз Жерар Муру и канадка Донна Стрикленд
Число погибших в результате столкновения в Баку пассажирского автобуса с железнодорожным составом увеличилось до 2 человек - МВД
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Очередной Центр Продаж и Обслуживания Bakcell открылся в Габале
Банк Республика запускает кампанию «Предложение на ОТЛИЧНО» для учителей.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»