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Дальнее зарубежье 02.10.2018 19:28

Премьер Испании раскритиковал лидера Каталонии за поддержку акций протеста в регионе

Премьер-министр Испании Педро Санчес во вторник выступил с критикой в адрес председателя правительства Каталонии Кима Торры за его поддержку акций протестов в автономии.

"Председатель Ким Торра должен придерживаться своих обязанностей, а не ставить под угрозу политическую нормализацию, потакая радикалам, которые мешают работе госучреждений, представляющих интересы всех каталонцев", - написал П.Санчес в "Твиттере".

"Насилие ни к чему не приведет", - добавил он.

В Каталонии с конца прошлой недели проходят акции протеста, приуроченные к проведенному 1 октября 2017 года референдуму о независимости региона. Тогда большинство каталонцев высказалось в пользу отделения Каталонии от Испании, однако в Мадриде назвали референдум незаконным, а его организаторов, в том числе бывших каталонских чиновников, обвинили в сепаратизме.

В понедельник сотни людей перекрывали движение на ключевой автомагистрали, идущей из Испании через Каталонию во Францию, а также железнодорожные пути. Также протестующие возвели баррикады возле здания каталонского парламента в Барселоне.

Глава Каталонии К.Торра ранее выразил поддержку данной форме уличных протестов.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ПРЕМЬЕР, КАТАЛОНИЯ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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