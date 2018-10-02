Премьер Испании раскритиковал лидера Каталонии за поддержку акций протеста в регионе

Премьер-министр Испании Педро Санчес во вторник выступил с критикой в адрес председателя правительства Каталонии Кима Торры за его поддержку акций протестов в автономии.
"Председатель Ким Торра должен придерживаться своих обязанностей, а не ставить под угрозу политическую нормализацию, потакая радикалам, которые мешают работе госучреждений, представляющих интересы всех каталонцев", - написал П.Санчес в "Твиттере".
"Насилие ни к чему не приведет", - добавил он.
В Каталонии с конца прошлой недели проходят акции протеста, приуроченные к проведенному 1 октября 2017 года референдуму о независимости региона. Тогда большинство каталонцев высказалось в пользу отделения Каталонии от Испании, однако в Мадриде назвали референдум незаконным, а его организаторов, в том числе бывших каталонских чиновников, обвинили в сепаратизме.
В понедельник сотни людей перекрывали движение на ключевой автомагистрали, идущей из Испании через Каталонию во Францию, а также железнодорожные пути. Также протестующие возвели баррикады возле здания каталонского парламента в Барселоне.
Глава Каталонии К.Торра ранее выразил поддержку данной форме уличных протестов.
МИД Ирана отвергает обвинения Франции в причастности иранцев к подготовке теракта близ Парижа
ГААД получит 4,2 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Министры нефти стран-участниц нового соглашения ОПЕК+ после 2018г планируют встречаться 2 раза в год для оценки ситуации
SOCAR и "дочка" CNPC создали СП для совместной сейсморазведки в Азербайджане и на Каспии
В Баку пройдет заседание Координационного совета по бухгалтерскому учету при Исполкоме СНГ
Гонконг признан самым дорогим городом мира для размещения сотрудников - Savills
Лауреатами Нобелевской премии по физике стали американец Артур Эшкин, француз Жерар Муру и канадка Донна Стрикленд
Число погибших в результате столкновения в Баку пассажирского автобуса с железнодорожным составом увеличилось до 2 человек - МВД
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Очередной Центр Продаж и Обслуживания Bakcell открылся в Габале
Банк Республика запускает кампанию «Предложение на ОТЛИЧНО» для учителей.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»