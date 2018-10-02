Прокуратура Узбекистана опровергла сообщения об освобождении дочери экс-президента страны, Гульнара Каримова отбывает наказание

Гульнара Каримова, старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова, отбывать наказание в соответствии с приговором суда, заявил во вторник представитель генеральной прокуратуры страны.
Он опроверг сообщение о том, что Г.Каримова находится дома. В понедельник дочь Каримовой Иман написала в своем блоге в Instagram, что "мама теперь дома".
"Гульнара Каримова отбывает наказание в установленном порядке", - сказал представитель надзорного ведомства Узбекистана, воздержавшись от дальнейших комментариев.
Ранее представитель ведомства подтвердил, что Иман - внучка экс-президента И.Каримова и дочь Гульнары Каримова вылетела из Ташкента в Лондон, там же находится ее брат - Ислам Каримов.
В октябре 2013 года против Г.Каримовой в Узбекистане было возбуждено уголовное дело о вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, совершенных в составе организованной преступной группы в 2001-2013 годах. В августе 2015 года суд приговорил ее к пяти годам ограничения свободы.
В конце июля 2017 года Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что против Г.Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщалось, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти $2 млрд. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более $1,5 млрд.
В декабре 2017 года Минфин США внес Г.Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского". По данным Минфина, Каримова "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки" и занимался "вымогательствами".
По сообщениям официальных СМИ Узбекистана, экс-президент страны И.Каримов скончался 2 сентября 2016 года на 79-м году жизни после перенесенного инсульта.
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