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Регион 02.10.2018 16:34

Пашинян избавляется от наследия Саргсяна

Брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна Левон Саргсян освобожден от должности посла по особым поручениям решением премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщает во вторник пресс-служба правительства.

Брат бывшего президента Армении Л.Саргсян, его сын Нарек и дочь Ани ранее были объявлены в межгосударственный розыск в странах СНГ по обвинению в незаконном обогащении, незаконном участии в предпринимательской деятельности и подлоге документов. Следствием установлено, что семья брата экс-президента Армении не задекларировала доход на сумму около $6,8 млн.

По сообщениям армянских СМИ, они находятся в России.

Брат бывшего президента решением суда арестован заочно. Решением суда, в отношении А.Саргсян и Н.Саргсяна была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

6 сентября племянница С.Саргсяна Ани добровольно явилась в следственный орган.

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Тэги: АРМЕНИЯ, САРГСЯН, БРАТ, УВОЛЬНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]