Пашинян избавляется от наследия Саргсяна

Брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна Левон Саргсян освобожден от должности посла по особым поручениям решением премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщает во вторник пресс-служба правительства.
Брат бывшего президента Армении Л.Саргсян, его сын Нарек и дочь Ани ранее были объявлены в межгосударственный розыск в странах СНГ по обвинению в незаконном обогащении, незаконном участии в предпринимательской деятельности и подлоге документов. Следствием установлено, что семья брата экс-президента Армении не задекларировала доход на сумму около $6,8 млн.
По сообщениям армянских СМИ, они находятся в России.
Брат бывшего президента решением суда арестован заочно. Решением суда, в отношении А.Саргсян и Н.Саргсяна была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
6 сентября племянница С.Саргсяна Ани добровольно явилась в следственный орган.
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