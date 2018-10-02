Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9668 RUR   0.0262 GBR   2.2157 TRY   0.2858

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 18° 27° 5 Окт 18° 27° 6 Окт 13° 22°

Дальнее зарубежье 02.10.2018 19:13

Приверженность США партнерам по НАТО остается нерушимой - Мэттис

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил во вторник о неизменности политики США в деле защиты своих партнеров по НАТО.

"США действовали так, чтобы показать, что наша приверженность трансатлантическому альянсу остается нерушимой", - сказал Дж.Мэттис, выступая в Париже.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно подвергал критике европейских партнеров за низкие, по его мнению, расходы этих стран на оборону.

В свою очередь, Дж.Мэттис сказал, что "дела (США) красноречивее (слов - ИФ)".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПЕНТАГОН, НАТО, МНЕНИЕ


Похожие новости


Глава Пентагона считает, что талибы в ближайшие недели активизируют бои за город Газни Шеф Пентагона не знает о российском спутнике, который госдеп расценил как потенциальное космическое оружие Глава Пентагона не исключает, что в выборы в США могли вмешиваться и другие страны, помимо России США будут вести с КНДР диалог с позиции силы - шеф Пентагона Шеф Пентагона в ходе визита в Пекин намерен избежать споров, рассчитывает на открытый диалог - АП Глава Пентагона заявляет, что не в курсе шагов КНДР по денуклеаризации

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]