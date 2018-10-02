Приверженность США партнерам по НАТО остается нерушимой - Мэттис

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил во вторник о неизменности политики США в деле защиты своих партнеров по НАТО.

"США действовали так, чтобы показать, что наша приверженность трансатлантическому альянсу остается нерушимой", - сказал Дж.Мэттис, выступая в Париже.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно подвергал критике европейских партнеров за низкие, по его мнению, расходы этих стран на оборону.

В свою очередь, Дж.Мэттис сказал, что "дела (США) красноречивее (слов - ИФ)".