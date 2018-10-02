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Бизнес и законодательство 02.10.2018 17:16

В Баку пройдет заседание Координационного совета по бухгалтерскому учету при Исполкоме СНГ

Координационный совет по бухгалтерскому учету при Исполнительном комитете СНГ проведет 4-5 октября заседание в Баку, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

Координационный совет по бухгалтерскому учету государств-членов СНГ создан в целях осуществления координации действий государств-участников Содружества по вопросам бухгалтерского учета, выработки исходных требований к регламенту организации и ведению бухгалтерского учета, составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, организации аудиторской деятельности, а также сближения и гармонизации национальных систем учета и аудита с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и Международными стандартами аудита (МСА).

Совет создан при Исполкоме СНГ и является координационно-консультативным органом.

Основной задачей Совета является содействие в выработке исходных требований к регламенту организации и ведению бухгалтерского учета и аудита в рамках СНГ, гармонизация методологической работы уполномоченных органов стран Содружества в области бухгалтерского учета и аудита, участие в разработке проектов межгосударственных актов в области бухгалтерского учета и аудита и т.д.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СНГ, ИСПОЛКОМ, БУХГАЛТЕРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]