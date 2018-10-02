Постпред США при НАТО потребовала от России прекратить работу над новыми ракетами

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон во вторник призвала Россию прекратить работы над новыми ракетами и пообещала, что в случае успешного завершения работ над таким российским вооружением США придется предпринять ответные меры.

"Для России настало время сесть за стол переговоров и прекратить нарушения (Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, ДРСМД - ИФ)", - сказала она журналистам в Брюсселе.

По словам американского постпреда, если система типа 9М729 "станет способной поражать" цель, то США "тогда придется рассматривать возможность обезвредить (take out) ракету, которая могла бы ударить по одной из наших стран в Европе или ударить по Америке".

Она подчеркнула, что США в свою очередь не хотели бы нарушать ДРСМД.

"В будущем может наступить момент, когда Америка решит: придется приступить к фазе разработки (собственных ракет - ИФ), что прямо сейчас, согласно этому договору, не разрешено", - пояснила она.

Ранее во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг заявил: США пришли к выводу, что РФ нарушает ДРСМД, начав развертывание ракет нового типа, и поделились соответствующими разведанными с союзниками по НАТО.

Он подчеркнул, что в альянсе обеспокоены действиями России, ставящими, по его словам, под угрозу ДРСМД.