Банк Республика запускает кампанию «Предложение на ОТЛИЧНО» для учителей.

Труд учителей заслуживает самой высокой оценки и уважения. Всем, что связанно с юностью, детством, знаниями и в дальнейшем формировании как личность - мы обязаны учителям!
Банк Республика поздравляет всех учителей и работников сферы образования с «Международным Днем Учителя» и объявляет о начале специальной кампании под названием «Отличное предложение». В рамках кампании уважаемые учителя смогут воспользоваться 5 кредитными предложениями, достойными оценки 5 - то есть отлично
1. Годовая процентная ставка – СКИДКА 5%
2. Срок кредита - 36 месяцев
3. Максимальная сумма кредита – 20.000 манат
4. Комиссия – от 0,5%
5. Кредиты в пятикратном размере зарплаты – БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЕЙ
Воспользоваться кампанией может каждый из учителей, преподающих в образовательных учреждениях Азербайджана.
Кампания будет длиться до 5 ноября 2018 года.
Отметим, что сейчас все клиенты Банка с легкостью и без лишней потери времени смогут подать кредитную заявку наофициальном сайтебанке, а также при помощи своих смартфонов, воспользовавшись услугой WhatsAppКредит по номеру (050) 24 59 144.
Также, клиенты посредством «Mobil Şöbə» легко и удобно смогут ежемесячно погашать свои кредиты и оплачивать другие услуги, подключившись к системе «Автоплатеж».
Более подробную информацию можно получить наофициальном сайте,фейсбук страницебанка или позвонив по номеру 144.
ГААД получит 4,2 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Мамедъяров и Мнацаканян встретятся до конца года
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
SOCAR и "дочка" CNPC создали СП для совместной сейсморазведки в Азербайджане и на Каспии
В Баку пройдет заседание Координационного совета по бухгалтерскому учету при Исполкоме СНГ
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве
Гонконг признан самым дорогим городом мира для размещения сотрудников - Savills
Лауреатами Нобелевской премии по физике стали американец Артур Эшкин, француз Жерар Муру и канадка Донна Стрикленд
Число погибших в результате столкновения в Баку пассажирского автобуса с железнодорожным составом увеличилось до 2 человек - МВД
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Здание парламента Армении заблокировано демонстрантами
В МИД РФ указали на деструктивность агрессивной риторики постпреда США при НАТО о российских ракетах и договоре РСМД
Новак: тарифы на транзит газа через Украину должны быть конкурентными, но остается вопрос об учете в нем затрат на модернизацию
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»