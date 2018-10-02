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02.10.2018 17:22

Банк Республика запускает кампанию «Предложение на ОТЛИЧНО» для учителей.

Труд учителей заслуживает самой высокой оценки и уважения. Всем, что связанно с юностью, детством, знаниями и в дальнейшем формировании как личность - мы обязаны учителям!

Банк Республика поздравляет всех учителей и работников сферы образования с «Международным Днем Учителя» и объявляет о начале специальной кампании под названием «Отличное предложение». В рамках кампании уважаемые учителя смогут воспользоваться 5 кредитными предложениями, достойными оценки 5 - то есть отлично

1. Годовая процентная ставка – СКИДКА 5%

2. Срок кредита - 36 месяцев

3. Максимальная сумма кредита – 20.000 манат

4. Комиссия – от 0,5%

5. Кредиты в пятикратном размере зарплаты – БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЕЙ

Воспользоваться кампанией может каждый из учителей, преподающих в образовательных учреждениях Азербайджана.

Кампания будет длиться до 5 ноября 2018 года.

Отметим, что сейчас все клиенты Банка с легкостью и без лишней потери времени смогут подать кредитную заявку наофициальном сайтебанке, а также при помощи своих смартфонов, воспользовавшись услугой WhatsAppКредит по номеру (050) 24 59 144.

Также, клиенты посредством «Mobil Şöbə» легко и удобно смогут ежемесячно погашать свои кредиты и оплачивать другие услуги, подключившись к системе «Автоплатеж».

Более подробную информацию можно получить наофициальном сайте,фейсбук страницебанка или позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]