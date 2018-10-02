Климкин в середине октября обсудит с генсеком НАТО перспективы членства Украины в альянсе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в середине текущего месяца посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, сообщил посол Украины при альянсе Вадим Пристайко.

"15 октября тут будет с визитом министр иностранных дел Климкин, который сможет обсудить этот вопрос (внесение изменений в Конституцию Украины в части закрепления стратегического курса страны на членство в ЕС и НАТО - ИФ) с генсеком также", - сказал он в интервью телеканалу "Прямой" во вторник.

Посол отметил, что большинством стран-членов НАТО инициатива Киева по внесению изменений в Конституцию рассматривается как демонстрация серьезности намерений Украины.