Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9668 RUR   0.0262 GBR   2.2157 TRY   0.2858

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 18° 27° 5 Окт 18° 27° 6 Окт 13° 22°

СНГ 02.10.2018 20:02

Климкин в середине октября обсудит с генсеком НАТО перспективы членства Украины в альянсе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в середине текущего месяца посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, сообщил посол Украины при альянсе Вадим Пристайко.

"15 октября тут будет с визитом министр иностранных дел Климкин, который сможет обсудить этот вопрос (внесение изменений в Конституцию Украины в части закрепления стратегического курса страны на членство в ЕС и НАТО - ИФ) с генсеком также", - сказал он в интервью телеканалу "Прямой" во вторник.

Посол отметил, что большинством стран-членов НАТО инициатива Киева по внесению изменений в Конституцию рассматривается как демонстрация серьезности намерений Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, НАТО, КЛИМКИН, ВИЗИТ


Похожие новости


Порошенко заявил, что Украина является де-факто восточным флангом НАТО Порошенко подтверждает евроатлантические устремления Украины На Украине обнародован президентский проект конституционных изменений о стремлении страны в ЕС и НАТО Порошенко хочет закрепить в Конституции стремление Украины в НАТО Саммит НАТО подтвердил евроатлантические устремления Украины Столтенберг отказывает РФ в праве вмешиваться в вопрос о членстве Украины и Грузии в НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]