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Дальнее зарубежье 02.10.2018 17:30

Пожар на литовском пароме в Балтийском море потушен, пострадавших нет - спасатели

Пожар на литовском пароме Regina Seaways в Балтийском море ликвидирован, сообщил "Интерфаксу" руководитель Морского спасательно-координационного центра "Калининград" Андрей Пермяков.

"Пожар потушен. Операция по оказанию помощи судну продолжается. Пострадавших нет", - сказал А.Пермяков.

Помощь пострадавшему парому оказывают спасатели Литвы и России. На пароме находятся 335 человек, из которых экипаж - 37. Пассажиры и часть команды эвакуированы.

Паром маршрута Клайпеда-Швеция дрейфует на удалении 40 морских миль от мыса Таран. В спасательной операции принимают участие два буксира и вертолет Литвы, а также корабли пограничной охраны и Балтийского флота. К месту ЧП направлен спасательный вертолет МЧС.

По данным литовских новостных порталов, пожар произошел на пароме компании DFDS.

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Тэги: РОССИЯ, ПАРОМ, ПОЖАР, ЛИКВИДАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]