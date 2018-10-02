Пожар на литовском пароме в Балтийском море потушен, пострадавших нет - спасатели

Пожар на литовском пароме Regina Seaways в Балтийском море ликвидирован, сообщил "Интерфаксу" руководитель Морского спасательно-координационного центра "Калининград" Андрей Пермяков.
"Пожар потушен. Операция по оказанию помощи судну продолжается. Пострадавших нет", - сказал А.Пермяков.
Помощь пострадавшему парому оказывают спасатели Литвы и России. На пароме находятся 335 человек, из которых экипаж - 37. Пассажиры и часть команды эвакуированы.
Паром маршрута Клайпеда-Швеция дрейфует на удалении 40 морских миль от мыса Таран. В спасательной операции принимают участие два буксира и вертолет Литвы, а также корабли пограничной охраны и Балтийского флота. К месту ЧП направлен спасательный вертолет МЧС.
По данным литовских новостных порталов, пожар произошел на пароме компании DFDS.
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