Пожар на литовском пароме в Балтийском море потушен, пострадавших нет - спасатели

Пожар на литовском пароме Regina Seaways в Балтийском море ликвидирован, сообщил "Интерфаксу" руководитель Морского спасательно-координационного центра "Калининград" Андрей Пермяков.

"Пожар потушен. Операция по оказанию помощи судну продолжается. Пострадавших нет", - сказал А.Пермяков.

Помощь пострадавшему парому оказывают спасатели Литвы и России. На пароме находятся 335 человек, из которых экипаж - 37. Пассажиры и часть команды эвакуированы.

Паром маршрута Клайпеда-Швеция дрейфует на удалении 40 морских миль от мыса Таран. В спасательной операции принимают участие два буксира и вертолет Литвы, а также корабли пограничной охраны и Балтийского флота. К месту ЧП направлен спасательный вертолет МЧС.

По данным литовских новостных порталов, пожар произошел на пароме компании DFDS.