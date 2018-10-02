Внеочередные выборы в парламент Армении должны пройти в декабре - Пашинян

Внеочередные парламентские выборы в Армении должны состояться до конца этого года, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Выборы должны состояться в декабре 2018 года. В Армении установлена прямая демократическая власть. Если выяснится, что я в качестве премьера не являюсь представителем народа, то выборы не состоятся. Если выяснится, что в качестве премьера я представитель народа, то выборы состоятся", - сказал Н.Пашинян журналистам во вторник.

Н.Пашинян проинформировал, что встречался со спикером парламента Армении, однако о деталях разговора не рассказал.

Он также назвал "контрреволюционерами" представленные в парламенте три политические силы - Республиканскую партию, "Дашнакцутюн" и "Процветающую Армению", которые обсуждают в парламенте изменение закона "О регламенте Национального Собрания". В случае принятия этих изменений будет невозможно распустить парламент, если депутаты при форс-мажорных ситуациях не смогут принять участие в выборах премьера.

В минувший понедельник Н.Пашинян заявил, что роспуск парламента и назначение внеочередных выборов могут быть проведены путем конституционных реформ.

"Но есть и другой вариант - мы подписываем соглашение, что премьер подает в отставку, политические силы не выдвигают своего кандидата на пост премьера с двух раз, и назначаются выборы. Оба варианта имеют свои риски и должны быть обсуждены", - отметил Н.Пашинян.