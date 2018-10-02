Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и китайская BGP Inc. ("дочка" Китайской национальной нефтяной компании - CNPC) учредили совместное предприятие для проведения совместных сейсмических работ в Азербайджане и в Каспийском море, говорится в сообщении SOCAR.

Подписание учредительного договора между SOCAR и BGP состоялось во вторник в Баку. Документ подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и глава BGP Гоу Лианг.

"Новое СП займется сейсморазведкой на территории Азербайджана и в бассейне Каспийского моря, а также создаст новые возможности для обмена опытом между специалистами двух компаний", - подчеркивается в сообщении.

"В настоящее время SOCAR, наряду с использованием современных технологий, применяет и альтернативные методы для разведки новых месторождений и стабилизации уровня добычи. Создание СП с BGP по геологии и геофизике привнесет новый взгляд в эту сферу и создаст хорошую почву для обмена опытом между специалистами двух стран", - сказал Р.Абдуллаев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По данным Госнефтекомпании Азербайджана, 6 июня 2018 года SOCAR и BGP Inc. подписали Меморандум о взаимопонимании по налаживанию сотрудничества, включая изучение возможностей для создания СП для оказания геофизических услуг. Подписание учредительного договора стало результатом переговоров, проведенных в рамках реализации Меморандума.

BGP Inc. является 100%-ным дочерним предприятием CNPC. Основная сфера деятельности компании заключается в проведении разведочных работ на суше, промежуточных зонах и на море, в том числе в получении, обработке и интерпретации сейсмических данных, полученных путем сложных операций, и в производстве сейсмического оборудования и сопутствующих информационно-коммуникационных технологий.

Н.Аббасова