Airbus объявил конкурс проектов для освоения Луны

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus объявила конкурс проектов технических инноваций на Луне.

В конкурсе под названием "Полет на Луну" (Moon Race) смогут участвовать стартапы, а также мелкие и средние компании со всего мира, сообщило подразделение компании Airbus Defence & Space на Международном конгрессе астронавтики (IAC) в Бремене.

Прием заявок стартует в начале 2019 года, тогда же будут обнародованы подробные условия.

Конкурс будет проводиться в четырех категориях: производство и добыча сырья, растительное воспроизводство на лунной поверхности, а также получение и аккумулирование электроэнергии. В частности, речь идет о производстве различных предметов из лунного сырья, энергоснабжении на Луне, добыче различного сырья (включая воду) и строительстве оранжерей.

Жюри в составе независимых экспертов определит в каждой категории победителей, которые будут объявлены на следующем конгрессе IAC осенью 2019 года в Вашингтоне.

Airbus намерен с помощью международного конкурса продвигать исследование спутника Земли, а также сделать возможным ее освоение человеком.

Как сообщила пресс-служба Airbus Defence & Space, целью состоит в развитии технологий, "необходимых для постоянного присутствия человека на Луне".

"Прежде, чем мы отправимся на Марс или другую далекую планету, люди для начала должны научиться выживать в космосе. Там есть радиоактивное излучение, экстремальные температуры, нет воздух для дыхания, и падают метеориты! Как нам с этим справиться? Лучший способ это узнать - создать сообщество на Луне, чтобы исследовать и учиться", - отмечается на странице проекта.