ГААД получит 4,2 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 4,2 млн манатов на строительство автодороги в Сальянском районе.
Автодорога Арбатан-Марышлы-Сейидсадыглы-Гуйчу соединяет четыре населенных пункта с населением 11 тыс. человек.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.
Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.
Ф.Исазаде
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