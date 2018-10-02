ГААД получит 4,2 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 4,2 млн манатов на строительство автодороги в Сальянском районе.

Автодорога Арбатан-Марышлы-Сейидсадыглы-Гуйчу соединяет четыре населенных пункта с населением 11 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Ф.Исазаде