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СНГ 02.10.2018 20:30

Новак: тарифы на транзит газа через Украину должны быть конкурентными, но остается вопрос об учете в нем затрат на модернизацию

Тарифы на транзит российского газа в Европу через Украину должны быть конкурентными по сравнению с другими маршрутами поставки газа, однако пока остается открытым вопрос учета в нем затрат на модернизацию украинской ГТС, заявил в интервью "Интерфаксу" глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По его словам, на встрече экспертов России, Украины и ЕС по газу обсуждался вопрос о новых европейских подходах к формированию тарифов на транспортировку газа.

"В ЕС, как известно, платят не за прокачку объемов газа, скажем, тысячи кубических метров газа на сто километров, а за вход "в" и выход "из" так называемой зоны "входа-выхода" газотранспортной системы, причем счет ведется в единицах энергии, а не объемах газа. Методология установления таких тарифов не очень проста и на встречах экспертов обсуждались ее нюансы", - сказал министр.

"В любом случае, тарифы на транспортировку газа по украинской ГТС должны быть конкурентными по сравнению с другими вариантами поставок газа. Иначе такой транзит будет для нас невыгоден", - сказал министр.

По его словам, пока сложно сказать, каким именно будет размер тарифов и каким именно образом в нем будут учитываться затраты на модернизацию украинской газотранспортной системы.

"Пока такого анализа того, каким будет тариф, никто не производил. Это может определиться только в результате проведения детальных расчетов, выполненных в соответствии с согласованной методикой. Есть и другая проблема: украинская газотранспортная система находится в очень изношенном состоянии, ее модернизация требует больших инвестиций. И как это будет отражаться в тарифе на транзит, тоже пока неизвестно. Методика должна учитывать и эти обстоятельства", - сказал А.Новак.

По его словам, пока вопрос о тарифе за транзит украинского газа не обсуждается на уровне экспертов.

"Пока нет. Сейчас на экспертном уровне прошла только презентация европейского законодательства в части регулирования газотранспортной инфраструктуры. Кроме того, обсуждались оценки спроса и предложения на европейском рынке, объемы импорта газа в Европе на перспективу", - отметил он.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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