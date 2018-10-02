В МИД РФ указали на деструктивность агрессивной риторики постпреда США при НАТО о российских ракетах и договоре РСМД

В Москве считают агрессивными, деструктивными и опасными заявления постпреда США при НАТО о возможном "обезвреживании" российских ракет, параметры которых якобы нарушают положения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Такое впечатление, что люди, делающие подобные заявления, не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики", - сказала М.Захарова журналистам.

"Кто уполномочил эту даму делать подобные заявления? Американский народ? В курсе ли обыватели в США, что оплачиваемые из их кармана так называемые дипломаты ведут себя агрессивно и деструктивно?" - отметила она.

По словам официального представителя МИД РФ, "очень просто ломать и крушить всё подряд. Сложно чинить и восстанавливать".

"Американской дипломатии предстоит сделать немало для восстановления последствий своих ошибок", - сказал М.Захарова.

"Что касается существа вопроса, то наши военные эксперты дадут развёрнутый ответ", - сообщила она.

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон ранее во вторник призвала Россию прекратить работы над новыми ракетами и пообещала, что в случае успешного завершения работ над таким российским вооружением США придется предпринять ответные меры.

"Для России настало время сесть за стол переговоров и прекратить нарушения (Договора о РСМД - ИФ)", - сказала она журналистам в Брюсселе.

По словам американского постпреда, если система типа 9М729 "станет способной поражать" цель, то США "тогда придется рассматривать возможность обезвредить (take out) ракету, которая могла бы ударить по одной из наших стран в Европе или ударить по Америке".