Здание парламента Армении заблокировано демонстрантами

Демонстранты во вторник вечером заблокировали все входы и выходы в здание парламента Армении, передает корреспондент "Интерфакса".

Внутри здания находятся депутаты и журналисты.

Ранее парламент Армении на внеочередном заседании принял изменения в закон "О регламенте Национального Собрания", затрудняющие роспуск высшего законодательного органа страны.

После этого премьер Армении призвал своих сторонников выйти на митинг у здания парламента. Он назвал поддерживающих принятый закон депутатов контрреволюционерами.