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Регион 02.10.2018 20:50

Здание парламента Армении заблокировано демонстрантами

Демонстранты во вторник вечером заблокировали все входы и выходы в здание парламента Армении, передает корреспондент "Интерфакса".

Внутри здания находятся депутаты и журналисты.

Ранее парламент Армении на внеочередном заседании принял изменения в закон "О регламенте Национального Собрания", затрудняющие роспуск высшего законодательного органа страны.

После этого премьер Армении призвал своих сторонников выйти на митинг у здания парламента. Он назвал поддерживающих принятый закон депутатов контрреволюционерами.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ДЕМОНСТРАНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]