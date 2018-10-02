Партия экс-спикера парламента Армении поддержала премьера Пашиняна в вопросе проведения внеочередных парламентских выборов

Возглавляемая экс-спикером парламента Армении Артуром Багдасаряном партия "Оринац еркир" выступает за проведение внеочередных парламентских выборов.
"Выражаем поддержку идее проведения внеочередных выборов. Призываем избежать дестабилизации внутриполитической ситуации, и предпринять проведение внеочередных выборов", - говорится в распространенном партией заявлении.
Таким образом партия фактически поддержала премьер-министра страны Никола Пашиняна, который во вторник заявил, что внеочередные парламентские выборы в Армении должны состояться до конца этого года.
Тем временем парламент Армении на внеочередном заседании вечером во вторник принял изменения в закон "О регламенте Национального Собрания", затрудняющие роспуск высшего законодательного органа страны.
Теперь его должен подписать президент страны.
Согласно принятым поправкам, если заседание парламента не может быть проведено из-за отсутствия кворума или создаются препятствия для участия в нем депутатов, то предлагается приостановить заседание и продолжить после ликвидации препятствующих обстоятельств.
В партии премьера Никола Пашиняна считают, что этот шаг направлен против роспуска парламента и проведения внеочередных выборов.
В настоящее время у здания парламента собрались несколько сотен человек. Там находится также премьер Армении, ожидается его выступление, передает корреспондент "Интерфакса".
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