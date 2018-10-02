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СНГ 02.10.2018 21:20

Россия и Индия подпишут контракт на поставку пяти полков С-400 на $5 млрд в рамках визита Путина 4-5 октября - Ушаков

В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Индию будет подписан контракт о поставке индийской стороне пяти полков ЗРС С-400 "Триумф", заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Ключевой особенностью этого визита будет подписание контракта на поставку зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" в составе пяти полков. Сумма этой сделки где-то более 5 млрд долларов", - сказал Ю.Ушаков журналистам в преддверии визита президента РФ в Индию.

В.Путин посетит с официальным визитом Индию 4-5 октября по приглашению премьер-министра республики Н.Моди.

"Военно-техническое сотрудничество - одно из важнейших направлений наших связей с Индией. В результате (сделки - ИФ) Индия получит современный комплекс ПВО, как вы знаете, который превосходит по своим характеристикам аналогичные комплексы других стран", - сказал Ю.Ушаков.

Тема военно-технического сотрудничества, по его словам, будет затрагиваться и непосредственно на переговорах В.Путина и Н.Моди, в том числе будут обсуждаться различные мероприятия, которые осуществляются совместно сторонами по линии вооруженных сил. "Конечно, большое внимание в ходе беседы в узком составе будет уделено сотрудничеству в военно-технической области", - сказал Ю.Ушаков, напомнив, что Россия и Индия наладили совместную разработку и производство современной продукции военного назначения.

Помощник президента отметил: "Здесь связи носят давнишний и традиционный характер".

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Ранее сообщалось, что Россия начала поставки С-400 по контракту в Китай. Официально сообщалось о контракте на поставку 4 дивизионов С-400 Турции, а также о работе по подготовке контракта на поставку этих систем ПВО Саудовской Аравии.

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Тэги: РОССИЯ, ИНДИЯ, С/400, КОНТРАКТ


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