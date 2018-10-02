В Дамаске верят, что Турция реализует достигнутые с Россией договоренности по Идлибу

Турция способна выполнять свои обязательства по договоренности, достигнутой с Россией по Идлибу, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем в интервью телеканалу "Аль-Маядин".

"Мы полагаем, что Турция способна исполнять свои обязательства", - приводят слова министра западные СМИ.

Также В.Муаллем сказал, что боевики в Идлибе должны сдать тяжелое и среднее вооружение до декабря.

17 сентября лидеры России и Турции достигли договоренности о создании в провинции Идлиб на севере Сирии демилитаризованной зоны, из которой до 15 октября должны быть выведены террористические группировки и тяжелое вооружение. Патрулировать эту зону будут турецкие военные и российская военная полиция.