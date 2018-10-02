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Регион 02.10.2018 22:27

В Дамаске верят, что Турция реализует достигнутые с Россией договоренности по Идлибу

Турция способна выполнять свои обязательства по договоренности, достигнутой с Россией по Идлибу, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем в интервью телеканалу "Аль-Маядин".

"Мы полагаем, что Турция способна исполнять свои обязательства", - приводят слова министра западные СМИ.

Также В.Муаллем сказал, что боевики в Идлибе должны сдать тяжелое и среднее вооружение до декабря.

17 сентября лидеры России и Турции достигли договоренности о создании в провинции Идлиб на севере Сирии демилитаризованной зоны, из которой до 15 октября должны быть выведены террористические группировки и тяжелое вооружение. Патрулировать эту зону будут турецкие военные и российская военная полиция.

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Тэги: СИРИЯ, ТУРЦИЯ, ДОГОВОРЕННОСТЬ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]