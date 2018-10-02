Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9668 RUR   0.0262 GBR   2.2157 TRY   0.2858

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 18° 27° 5 Окт 18° 27° 6 Окт 13° 22°

Регион 02.10.2018 21:38

Несколько сотен машин с манифестантами выдвинулись из Гюмри в сторону Еревана, где проводят митинг сторонники премьера Армении

Акция протеста началась во втором по величине городе Армении - Гюмри (на севере страны) в связи с принятием в парламенте закона, затрудняющего роспуск депутатского корпуса и проведение внеочередных выборов в Национальное Собрание.

Как сообщают местные СМИ, несколько сотен автомобилей с протестующими движутся по направлению к Еревану, где проходит созванный премьером Армении Николом Пашиняном митинг в поддержку проведения внеочередных выборов в парламент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ГЮМРИ, ПРОТЕСТ, АКЦИЯ


Похожие новости


Обвиняемый в убийстве в армянском Гюмри военнослужащий предстанет перед российским судом - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]