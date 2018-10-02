Несколько сотен машин с манифестантами выдвинулись из Гюмри в сторону Еревана, где проводят митинг сторонники премьера Армении

Акция протеста началась во втором по величине городе Армении - Гюмри (на севере страны) в связи с принятием в парламенте закона, затрудняющего роспуск депутатского корпуса и проведение внеочередных выборов в Национальное Собрание.

Как сообщают местные СМИ, несколько сотен автомобилей с протестующими движутся по направлению к Еревану, где проходит созванный премьером Армении Николом Пашиняном митинг в поддержку проведения внеочередных выборов в парламент.