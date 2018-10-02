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Регион 02.10.2018 21:43

Партия "Дашнакцутюн" вышла из состава правительства Армении

Партия "Дашнакцутюн" отозвала своих министров из состава правительства Армении.

"Учитывая создавшуюся напряжённую ситуацию и атмосферу преград, партия "Дашнакцутюн" отзывает своих членов из правительства", - сообщил представитель верховного органа партии "Дашнакцутюн" Арсен Амбарцумян партийному телеканалу "Еркир медиа".

Правительство Армении, в основном, сформировано представителями партии премьера "Гражданский договор" и блока "Елк", сформированного партией премьера и двумя другими партиями.

Партии "Дашнакцутюн" принадлежат портфели министра сельского хозяйства и министра экономического развития и инвестиций.

Партии "Процветающая Армения", которую возглавляет один из богатейших людей Армении Гагик Царукян, принадлежат портфели министра спорта и по делам молодежи, МЧС, министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПАРТИЯ, ВЫХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]