Партия "Дашнакцутюн" отозвала своих министров из состава правительства Армении.

"Учитывая создавшуюся напряжённую ситуацию и атмосферу преград, партия "Дашнакцутюн" отзывает своих членов из правительства", - сообщил представитель верховного органа партии "Дашнакцутюн" Арсен Амбарцумян партийному телеканалу "Еркир медиа".

Правительство Армении, в основном, сформировано представителями партии премьера "Гражданский договор" и блока "Елк", сформированного партией премьера и двумя другими партиями.

Партии "Дашнакцутюн" принадлежат портфели министра сельского хозяйства и министра экономического развития и инвестиций.

Партии "Процветающая Армения", которую возглавляет один из богатейших людей Армении Гагик Царукян, принадлежат портфели министра спорта и по делам молодежи, МЧС, министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов.