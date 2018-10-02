Шойгу: РФ значительно усилила систему РЭБ в Сирии и контролирует дальнюю зону на 200 км

Дальняя зона - основное направление, с которого происходили заходы авиатехники на сирийскую территорию - контролируется в настоящее время на 200 километров, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на оперативном совещании президента Владимира Путина с членами российского Совбеза.

"Мы значительно усилили и включили систему радиоэлектронной борьбы. Добавили туда дополнительное оборудование. В результате сегодня мы контролируем ближнюю зону до 50 километров и дальнюю зону - основное направление, с которого происходили заходы на сирийскую территорию - контролируем на 200 километров", - сказал С.Шойгу на совещании.