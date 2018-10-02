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СНГ 02.10.2018 22:45

Шойгу: РФ значительно усилила систему РЭБ в Сирии и контролирует дальнюю зону на 200 км

Дальняя зона - основное направление, с которого происходили заходы авиатехники на сирийскую территорию - контролируется в настоящее время на 200 километров, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на оперативном совещании президента Владимира Путина с членами российского Совбеза.

"Мы значительно усилили и включили систему радиоэлектронной борьбы. Добавили туда дополнительное оборудование. В результате сегодня мы контролируем ближнюю зону до 50 километров и дальнюю зону - основное направление, с которого происходили заходы на сирийскую территорию - контролируем на 200 километров", - сказал С.Шойгу на совещании.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, РЭБ, УСИЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]