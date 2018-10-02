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Дальнее зарубежье 02.10.2018 22:35

Парламентарии Ирака поддержали кандидатуру Бархама Салиха на пост президента

Представитель партии Патриотический союз Курдистана Бархам Салих лидирует по итогам первого раунда голосования в парламенте по кандидатуре на пост президента Ирака, передает во вторник телеканал "Рудау".

"По последним данным, у Бархама Салиха 165 голосов, а у (его соперника, представителя Демократической партии Курдистана - ИФ) Фуада Хусейна - 89. Голосование по кандидатуре на пост президента Ирака переходит во второй раунд", - говорится в сообщении телеканала.

Однако Ф.Хусейн снял свою кандидатуру, сообщил в Twitter корреспондент "Рудау".

"Фуад Хусейн снял свою кандидатуру с президентских выборов. Бархам Салих станет следующим президентом Ирака", - написал он. Официального подтверждения этих данных пока не поступало.

Ранее сообщалось, что голосование в иракском парламенте вынужденно переносилось несколько раз, так как парламентарии не могли проголосовать из-за отсутствия кворума.

Изначально парламентское голосование было назначено на 3 октября. Затем его перенесли на два дня раньше - на 1 октября, чтобы у депутатов оставалось достаточно времени до 3 октября в том случае, если они не смогут утвердить кандидатуру на пост президента за одно заседание.

Претендентами на эту должность были заявлены представитель Демократической партии Курдистана Ф.Хусейн и Б.Салих из Патриотического союза Курдистана.

"Рудау" напоминает, что, согласно договоренности между двумя партиями, кандидат от Патриотического союза Курдистана получает пост президента Ирака, в то время как кандидат от Демократической партии Курдистана становится президентом Иракского Курдистана.

Однако теперь в Демократической партии Курдистана считают, что партия имеет право выдвинуть кандидата на пост президента Ирака, учитывая наличие большинства ее представителей как в парламенте Ирака, так и в парламенте Иракского Курдистана.

В связи с этой ситуацией со стороны Багдада неоднократно звучали призывы в адрес курдских партий с просьбой определиться с общим кандидатом. Представители самих партий также считали, что кандидат должен быть одним. Тем не менее, ни одна из партий пока не пошла на уступки, в результате чего курдским депутатам в иракском парламенте была предоставлена возможность проголосовать за одного из двух представителей партий, послед чего кандидатура победителя будет вынесена на общее голосование в парламент Ирака.

Б.Салих родился в 1960 году в Ираке. В 1987 году получил докторскую степень в Ливерпульском университете в Великобритании. Позднее занимал должности премьер-министра Регионального правительства Курдистана иракского Курдистана и заместителя премьер-министра иракского федерального правительства.

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Тэги: ИРАК, ПАРЛАМЕНТ, ПРЕЗИДЕНТ, ГОЛОСОВАНИЕ


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