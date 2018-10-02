Премьер Армении Никол Пашинян распорядился подготовить указы об освобождении с должностей всех министров и губернаторов, представляющих партии "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн".

"С этого момента все они считаются уволенными", - сказал Н.Пашинян на митинге на проспекте Баграмяна в центре Еревана во вторник.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", Н.Пашинян подписал указы об освобождении министров и губернаторов во время митинга, зачитывая при этом тексты соответствующих документов.

"Вице-премьер Мгер Григорян (является представителем партии "Процветающая Армения" - ИФ) выразил желание остаться и работать с нами", - сказал Н.Пашинян.

Ранее партия "Дашнакцутюн" отозвала своих министров из правительства Армении.

"Учитывая создавшуюся напряжённую ситуацию и атмосферу преград, партия "Дашнакцутюн" отзывает своих членов из правительства", - сообщил представитель верховного органа партии "Дашнакцутюн" Арсен Амбарцумян партийному телеканалу "Еркир медиа".

Правительство Армении, в основном, сформировано представителями партии премьера "Гражданский договор" и блока "Елк", сформированного партией премьера и двумя другими партиями.

Партии "Дашнакцутюн" принадлежат портфели министра сельского хозяйства, министра транспорта и информационных технологий и министра экономического развития и инвестиций.

Партии "Процветающая Армения", которую возглавляет один из богатейших людей Армении Гагик Царукян, принадлежат портфели министра спорта и по делам молодежи, МЧС, министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов.