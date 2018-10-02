Пашинян настаивает на проведении внеочередных выборов в парламент Армении через два месяца

Внеочередные выборы депутатов Народного собрания Армении пройдут в конце ноября - начале декабря, заявил премьер Армении Никол Пашинян, выступая во вторник вечером на митинге на проспекте Баграмяна в центре Еревана.

"Выборы мэра Еревана показали, что общество желает внеочередных выборов в парламент. События развиваются стремительно, и я заявляю, что внеочередные выборы в парламент должны пройти незамедлительно. Они пройдут в конце ноября-начале декабря", - сказал Н.Пашинян.