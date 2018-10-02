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Регион 02.10.2018 22:03

Пашинян настаивает на проведении внеочередных выборов в парламент Армении через два месяца

Внеочередные выборы депутатов Народного собрания Армении пройдут в конце ноября - начале декабря, заявил премьер Армении Никол Пашинян, выступая во вторник вечером на митинге на проспекте Баграмяна в центре Еревана.

"Выборы мэра Еревана показали, что общество желает внеочередных выборов в парламент. События развиваются стремительно, и я заявляю, что внеочередные выборы в парламент должны пройти незамедлительно. Они пройдут в конце ноября-начале декабря", - сказал Н.Пашинян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]