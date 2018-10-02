Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9668 RUR   0.0262 GBR   2.2157 TRY   0.2858

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 18° 27° 5 Окт 18° 27° 6 Окт 13° 22°

Дальнее зарубежье 02.10.2018 22:15

Глава Каталонии выдвинул ультиматум Мадриду по голосованию о независимости

Глава Женералитата Каталонии Ким Торра потребовал от премьер-министра Испании Педро Санчеса к ноябрю сделать предложения по референдуму о независимости Каталонии, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

В противном случае К.Торра пригрозил прекратить оказывать поддержку П.Санчесу в парламенте Испании. В таком случае нынешнее правительство уже не сможет рассчитывать на поддержку большинства депутатов.

"Наше терпение - не бесконечное. Если предложение о самоопределении в согласованной, обязывающей и признанной на международном уровне форме не будет готово к ноябрю, движение за независимость не сможет гарантировать Санчесу какой-либо стабильности в парламенте", - сказал К.Торра.

Ультиматум, как отмечает агентство, может затруднить принятие плана по госбюджету Испании на 2019 год. У испанских социалистов, находящихся у власти, отмечает агентство, только 84 места в нижней палате парламента из 350. Для того, чтобы принять бюджет, правительству Испании потребуется поддержка других партий, в том числе каталонских сепаратистов.

В Каталонии с конца прошлой недели проходят акции протеста, приуроченные к проведенному 1 октября 2017 года референдуму о независимости региона. Тогда большинство каталонцев высказалось в пользу отделения Каталонии от Испании, однако в Мадриде назвали референдум незаконным, а его организаторов, в том числе бывших каталонских чиновников, обвинили в сепаратизме.

В понедельник сотни людей перекрывали движение на ключевой автомагистрали, идущей из Испании через Каталонию во Францию, а также железнодорожные пути. Также протестующие возвели баррикады возле здания каталонского парламента в Барселоне.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, ГЛАВА, УЛЬТИМАТУМ


Похожие новости


Премьер Испании раскритиковал лидера Каталонии за поддержку акций протеста в регионе Протестующие в Каталонии блокируют магистрали, требуют новый референдум о независимости Король Испании Филипп VI с супругой и премьером Санчесом почтили память жертв совершенных год назад терактов в Каталонии В Каталонии приведено к присяге новое правительство Парламент Каталонии избрал Кима Торру новым главой регионального правительства Парламент Каталонии поддержал законодательные меры, позволяющие Пучдемону избираться на пост главы региона

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]