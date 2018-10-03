Глава МИД Латвии назвал прагматичным уровень сотрудничества с Россией

Отношения между Латвией и Россией "заморожены", но уровень сотрудничества между государствами остается прагматичным, заявил в среду министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в эфире местного телеканала ЛТВ.

Глава МИД напомнил, что у Риги и Москвы остаются принципиальные разногласия по украинскому вопросу, и, по его мнению, в этом плане едва ли что-то изменится.

С другой стороны, Латвия и Россия - соседи, и все повседневные вопросы между ними решаются, сказал Э.Ринкевич.