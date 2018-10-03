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Дальнее зарубежье 03.10.2018 10:33

Глава МИД Латвии назвал прагматичным уровень сотрудничества с Россией

Отношения между Латвией и Россией "заморожены", но уровень сотрудничества между государствами остается прагматичным, заявил в среду министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в эфире местного телеканала ЛТВ.

Глава МИД напомнил, что у Риги и Москвы остаются принципиальные разногласия по украинскому вопросу, и, по его мнению, в этом плане едва ли что-то изменится.

С другой стороны, Латвия и Россия - соседи, и все повседневные вопросы между ними решаются, сказал Э.Ринкевич.

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Тэги: ЛАТВИЯ, МИД, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]