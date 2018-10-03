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Происшествия 03.10.2018 09:56

Браконьер в Азербайджане ранил двух егерей в заповеднике

Браконьер ранил из охотничьего ружья двух егерей на территории Национального парка Гызылагадж в Азербайджане, позднее он был задержан правоохранительными органами, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

«Егери Ариф Джафаров и Беюкиши Гарашов были ранены во время попытки задержания браконьера, проникшего на территорию Национального парка. Браконьер выстрелил в них из охотничьего ружья и скрылся и места происшествия», - говорится в сообщении.

Согласно информации, инцидент произошел ночью 1 октября. Отмечается, что правоохранительные органы установили личность и задержали браконьера. Им оказался житель села Кочакли Масаллинсокго района Ильгар Самедов.

По факту ведется расследование.

Ф.Исазаде

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Тэги: БРАКОНЬЕР, ЕГЕРИ, РАНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]