Браконьер в Азербайджане ранил двух егерей в заповеднике

Браконьер ранил из охотничьего ружья двух егерей на территории Национального парка Гызылагадж в Азербайджане, позднее он был задержан правоохранительными органами, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.
«Егери Ариф Джафаров и Беюкиши Гарашов были ранены во время попытки задержания браконьера, проникшего на территорию Национального парка. Браконьер выстрелил в них из охотничьего ружья и скрылся и места происшествия», - говорится в сообщении.
Согласно информации, инцидент произошел ночью 1 октября. Отмечается, что правоохранительные органы установили личность и задержали браконьера. Им оказался житель села Кочакли Масаллинсокго района Ильгар Самедов.
По факту ведется расследование.
Ф.Исазаде
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