Президент Армении в беседе с премьером и спикером парламента призвал к сдержанности в связи с ситуацией в стране

Президент Армении Армен Саркисян в телефонной беседе с премьер-министром страны Николом Пашиняном и спикером парламента Арой Баблояном в связи с создавшейся в республике напряженной внутриполитической ситуации призвал стороны сохранять хладнокровие и проявить терпимость.

"Находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке президент Армении обсудил по телефону с Н.Пашиняном и А.Баблояном создавшуюся ситуацию. Президент призывает быть сдержанным и проявлять терпимость. Он уверен, что создавшуюся ситуацию возможно и необходимо разрешить в рамках Конституции и законов, путем переговоров и диалога", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента Армении в среду.

Согласно сообщению, президент Армении инициирует консультации с премьером и спикером парламента по вопросу принятого Национальным Собранием республики законопроекта "О регламенте Национального Собрания", затрудняющего роспуск высшего законодательного органа страны и проведение внеочередных парламентских выборов.

В минувший вторник А.Саркисян подписал указы об увольнении всех министров и губернаторов, представляющих партии "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн". Указы размещены на сайте президента.

Ранее подготовить соответствующие указы распорядился премьер Армении Н.Пашинян. глава правительства заявил, что подаст в отставку после того, как де-юре вступят в силу указы об освобождении с должностей министров и губернаторов".

"Я подам в отставку, как только де-юре вступят в силу эти указы (...), чтобы никто не думал, что я хватаюсь за эту должность", - сказал Н.Пашинян, добавив, что после своей отставки продолжит выполнять обязанности премьера, что "предусмотрено конституцией".

После его отставки в течение семи дней парламент должен избрать нового премьера, сказал премьер-министр. "Если не изберет нового премьера, то опять через семь дней парламент должен избрать нового премьера. Если не выберет, то будут проведены внеочередные парламентские выборы. Но мы с народом сможем не позволить парламенту избрать нового премьера", - заявил Н.Пашинян на митинге в Ереване.

Кроме того, премьер-министр Армении заявил, что встретился со спикером парламента А.Баблояном, представителями партий "Процветающая Армения", "Дашнакцутюн", Республиканской партии и сообщил, что в ближайшие дни подает в отставку.

"Я встретился с председателем парламента Арой Баблояном и представителями партий "Процветающая Армения", "Дашнакцутюн", Республиканской партии. Я заявил, что существует в стране политический кризис и надо его преодолеть", - сказал Н.Пашинян на митинге в парке Национального Собрания в Ереване, отметив, что проинформировал парламентариев, что "в предстоящие дни" подаст в отставку.

Вместе с тем, Н.Пашинян отметил, что на встрече со спикером и членами партий ему сказали, что парламентские силы не будут выдвигать своего кандидата, что, по мнению премьер-министра может спровоцировать новый кризис.

"Если вдруг парламентские силы выдвинут своего кандидата на пост премьера, то это приведет к соответствующей острой реакции народа. Это неуместный шаг. На встрече мне сказали, что воспринимают послание народа и с уважением относятся к этому посланию. Мне сказали, что не собираются выдвигать своего кандидата", - отметил Н.Пашинян.

Со своей стороны пресс-секретарь возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов заявил, что окончательное решение о сроках проведения внеочередных парламентских выборов и выдвижения кандидата на пост премьер-министра страны пока не принято.

"По вопросу конкретных сроков проведения внеочередных выборов конкретного и окончательного решения нет. На встрече каждый выразил свою позицию. Была подчеркнута необходимость уважения независимости парламента", - сказал Э.Шармазанов "Интерфаксу" по итогам встречи с премьером Армении Н.Пашиняном.

По его словам, единственное, "о чем мы договорились - это то, что ни о чем не договорились".

"Мы подчеркнули, что необходим диалог и взаимные уступки. К окончательному решению ни по одному из вопросов мы не пришли", - заявил Э.Шармазанов.

После прихода к власти Н.Пашиняна правительство Армении было сформировано представителями партии премьера "Гражданский договор" и блока "Елк". Партия "Дашнакцутюн" получила портфели министра сельского хозяйства и министра экономического развития и инвестиций. Партия "Процветающая Армения", которую возглавляет один из богатейших людей Армении Гагик Царукян, получила портфели министра спорта и по делам молодежи, МЧС, министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов.